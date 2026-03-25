Татьяна Тарасова призналась, за кого будет болеть на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» рассказала о своих ожиданиях от чемпионата мира по фигурному катанию в Праге. Специалист назвала своих фаворитов в одиночном катании.

Тарасова выразила надежду, что американский фигурист российского происхождения Илья Малинин сможет реабилитироваться за Олимпиаду: на Играх в Милане он стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, но провалил произвольную программу в индивидуальных, заняв лишь восьмое итоговое место.

Что касается женских соревнований, Тарасова призналась, что всегда симпатизирует японке Каори Сакамото. 25-летняя фигуристка уже трижды побеждала на чемпионатах мира (правда, в отсутствие российских спортсменов). На Олимпийских играх в Пекине она завоевала бронзу, а в Милане — серебро. Этот сезон должен стать последним в карьере Сакамото.

Чемпионат мира в Праге стартует 25 марта. Российские фигуристы участия в нем не принимают.

