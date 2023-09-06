Театр из подмосковного Жуковского гастролирует в Дагестане

Жуковский драматический театр «Стрела» после строго конкурсного отбора во второй раз стал участником общероссийской программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.

В настоящее время труппа театра совершает гастрольную поездку в город Избербаш. Подмосковные артисты покажут классические детские спектакли «Муха-Цокотуха», «Теремок», а также водевиль «Так не бывает!».

Нынешние гастроли — обменные. В начале апреля этого года коллектив Даргинского музыкально-драматического театра им. Омарлы Батырая из Избербаша выступил на сцене театра «Стрела», также показав две детские постановки.

Напомним, федеральная программа «Большие гастроли» была запущена в 2014 году. Ее цель — формирование и объединение единого культурного пространства страны, а также расширение рамок творческого взаимодействия театральных коллективов. В текущем году в программе принимают участие 247 театров, пять из них представляют Подмосковье.

Ранее сообщалось, что чемпион мира хочет открыть в подмосковных Мытищах бесплатный центр бокса.