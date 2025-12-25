Театр Пушкина назвал дату прощания с Верой Алентовой

Московский театр имени Пушкина объявил дату гражданской панихиды по народной артистке России Вере Алентовой. Прощание с легендой сцены состоится в здании театра 29 декабря.

Точное время начала траурной церемонии станет известно позднее. Театральное сообщество и поклонники актрисы смогут прийти, чтобы отдать последний долг мастеру, отдавшему сцене 60 лет жизни.

В официальном сообщении театра скорбь называют безграничной, подчеркивая невосполнимость утраты. Алентова, ярчайшая звезда русского театра и кино, ушла из жизни 24 декабря. Ее творческий путь в стенах Театра Пушкина стал целой эпохой, определившей лицо современной российской драматургии.

Ожидается, что проститься с актрисой придут коллеги, друзья, ученики и тысячи благодарных зрителей, чьи сердца она тронула своими ролями в спектаклях и культовых фильмах, таких как «Москва слезам не верит». Организаторы готовятся к большому потоку людей, желающих почтить память великой артистки.

