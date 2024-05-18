Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
Накануне в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоялось открытие XXIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Гостей ждет насыщенная фестивальная программа, в которую входят более 20 постановок театральных коллективов, в том числе из зарубежных стран: Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. Помимо профессиональных артистов, свое мастерство также покажут и студенты театральных вузов», — рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.
Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля есть постановки театральных вузов: свое мастерство покажут студенты Российского института театрального искусства ГИТИС и Института культуры и искусств МГПУ.
«Фестиваль в Мелихове — это большая традиция. В этом году он проходит в 24-й раз. За все это время в рамках проекта представили около 330 спектаклей из 90 городов и 22 стран. Мы планируем и дальше развивать этот фестиваль, налажено международное сотрудничество», — отметил глава ведомства Василий Кузнецов.
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