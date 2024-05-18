Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье

«Фестиваль в Мелихове — это большая традиция. В этом году он проходит в 24-й раз. За все это время в рамках проекта представили около 330 спектаклей из 90 городов и 22 стран. Мы планируем и дальше развивать этот фестиваль, налажено международное сотрудничество», — отметил глава ведомства Василий Кузнецов.