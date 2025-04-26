Более 100 жителей Подольска проголосовали за объекты благоустройства на Всероссийском субботнике

В рамках общероссийского субботника в Подольске 13 добровольцев оказывали помощь населению, рассказывая о голосовании за проекты благоустройства и демонстрируя, как проголосовать на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как сообщила пресс-служба администрации округа интернет-изданию «Подмосковье сегодня», более 100 голосов были собраны благодаря студентам колледжей «Московия», Технико-экономического и «Знание».

Юные граждане в возрасте от 16 до 18 лет не только сами приняли участие в голосовании, но и наглядно показали другим, как это легко сделать онлайн. Волонтерские пункты были организованы в самых оживленных местах проведения акции: в лесопарке «Елочки», Детском парке и парке имени Виктора Талалихина.

Жителям Подольска предлагалось отдать свой голос за один из пяти объектов, которые могут быть благоустроены в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В перечень объектов, претендующих на финансирование, вошли: Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 (улица Тепличная), территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, 2, в микрорайоне Парковый, сквер в честь 100-летия победы России над армией Наполеона в 1812 году (микрорайон Зеленовский, Соборная площадь), сквер имени А.А. Долгого в микрорайоне Ивановский и бульвар 65-летия Победы (между улицами Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики).

Всероссийское голосование, стартовавшее 21 апреля, продлится до 12 июня. Принять участие в нем могут жители более 1,5 млн муниципальных образований. Каждый гражданин старше 14 лет имеет возможность повлиять на улучшение своего города.

Ранее сообщалось, что в Подольске на Всероссийском субботнике собрали более 200 куб. м мусора.