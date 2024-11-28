Театральный критик Кретова дала оценку идее продавать билеты на «Щелкунчика» посредством аукциона

По словам театрального критика Екатерины Кретовой, еще при предыдущем директоре Большого театра Владимире Урине обсуждалась баснословная цена билеты на балет «Щелкунчик», приобрести которые было почти нереально. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она подчеркнула, что в плане данного балета в родном Мариинском театре была грамотно выстроена продажа билетов, в связи с чем всегда можно было их приобрести.

По мнению эксперта, в целом большинству посетителей данного балета важна именно статусность нашумевшего спектакля, чтобы сказать, что они были на этом балете.

Она добавила, что в плане количества мест для зрителей Большой театр достаточно вместительный, имеются и ярусы «демократичные для демократической публики» по цене за билет 50-60 тыс. рублей.

Ранее стала известна начальная цена билета на «Щелкунчика» в Большом театре.