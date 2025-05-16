Театральный центр «Вишневый сад» проводил актрису Ольгу Широкову

Фото: [ Кадр из фильма «Село Степанчиково и его обитатели» (1973) ]

16 мая в Театральном центре «Вишневый сад» на малой сцене прошло прощание с Ольгой Широковой — народной артисткой России, актрисой театра и кино, передает РЕН ТВ.

На церемонии прощания собрались коллеги и ученики Широковой. Они с любовью вспоминали об актрисе, отмечая ее неповторимую личность и выдающийся талант.

Режиссер Николай Матюк, бывший ученик Широковой, подчеркнул, что артистка делилась со своими студентами не только профессиональными знаниями, но и жизненными уроками. Она относилась к ним с материнской заботой.

По окончании церемонии гроб с телом актрисы вынесли из театра под продолжительные аплодисменты присутствующих.

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