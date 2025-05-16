Сестра режиссера Стриженова Елена Земляникина трагически погибла в ДТП

Елена Земляникина, актриса театра и кино, дочь известной актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Московского городского педагогического университета, где она работала преподавателем.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Кино-театр.ру», Земляникина ушла из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 мая. Детали инцидента не раскрываются.

«14 мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино», — говорится в сообщении.

В театре сообщили, что церемония прощания с актрисой состоится 17 мая в церкви Михаила Архангела и Марии Египетской в Москве.

Елена Владимировна Земляникина-Крылатова начала свою кинокарьеру в начале 1980-х годов. Она появлялась в эпизодических ролях в таких фильмах, как «Детский мир», «Конец бабьего лета», «Семья вурдалаков», «Опознание», «Хозяйка детского дома».

Ранее сообщалось, что на 96-м году жизни скончалась известная советская актриса Нина Гребешкова. Похороны состоятся в среду, 14 мая, на Кунцевском кладбище в Москве. Внучка актрисы сообщила, что семья приняла решение не устраивать масштабную церемонию прощания. Она подчеркнула, что близкие умершей соберутся вместе в тесном семейном кругу.