Теледоктор Мясников пояснил, как заболевание телеведущей Чеховой сделало ее долгожителем

Телеведущая и секс-символ 2000-х Анфиса Чехова призналась, что страдает от генетического синдрома Жильбера, известного как заболевание печени, характеризующееся нарушением обмена билирубина. Из-за синдрома Жильбера ей пришлось отказаться от алкогольных напитков и тщательно следить за питанием. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, это заболевание не так опасно, если соблюдать правила. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что указанный синдром является распространенным наследственным расстройством обмена билирубина, которое встречается у 14% населения. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз.

По мнению телеведущего, специального лечения в данном случае не требуется, однако при этом заболевании увеличивается риск появления камней в желчном пузыре. Тем не менее имеются и плюсы - пониженный риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких, наблюдается низкий уровень смертности среди носителей данного заболевания по сравнению с населением в целом.

Он подчеркнул, что, таким образом, несмотря на наличие заболевания, продолжительность жизни Чеховой может значительно возрасти при соблюдении правил.

Ранее он перечислил бессимптомные смертельные болезни.