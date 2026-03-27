Телеканал RU.TV сменил концепцию в Год единства народов

Телеканал RU.TV, который последние 20 лет был верен исключительно русскоязычным хитам, совершил программный разворот. В эфире впервые зазвучала песня не на русском языке — композиция «Ay, bylbylym» в исполнении башкирской этно-группы Ay Yola и певицы Алсу открыла новую главу в истории канала, причем сделала это максимально символично.

Старт клипа совпал с Годом единства народов России, и это не случайное совпадение. Как объяснила главный редактор телеканала Александра Труфанова, новая концепция строится вокруг идеи, что музыка — универсальный язык, способный показывать культурное разнообразие страны без потери единого смыслового поля. Теперь в ротации RU.TV появятся артисты, поющие на родных языках, и этот шаг позиционируется не как эксперимент, а как планомерная работа по сохранению преемственности поколений через современные форматы.

Сам трек «Ay, bylbylym» («Ай, соловей») вышел в январе и сразу привлек внимание не случайным набором этнических элементов, а глубинной связью с эпосом «Урал-батыр». В нем поется о пении птицы на рассвете у реки Белой — образ, который через лирику и визуальный ряд (стилизованные костюмы, зимние леса и горы) передает башкирский культурный код. Но ключевым стал не столько сам клип, сколько объединяющий посыл: в коллаборации сошлись представители двух тюркских народов — певица Алсу с татарскими корнями и башкирское трио Ay Yola, показав на практике, как национальные традиции могут звучать в унисон.

Алсу, пришедшая в прямой эфир канала, расставила акценты предельно четко. По ее словам, народное творчество — это не музейный экспонат, а живая ткань нашей идентичности, определяющая, кто мы есть сегодня. И задача не в том, чтобы законсервировать этнику, а в том, чтобы брать национальные инструменты, мелодии или припевы и обрамлять их современными аранжировками, делая органичными для широкой аудитории. Фактически запуск этого клипа на федеральном музыкальном канале — не просто смена плейлиста, а признание того, что культурное многообразие России может и должно звучать в mainstream-пространстве, не теряя своей аутентичности.

