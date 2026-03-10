Не только протокол: звезды RU.TV устроили праздник для сотрудников СК в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Главном военном следственном управлении СК РФ произошло событие, не имеющее отношения к служебным расследованиям. Стены ведомства, где обычно царят сухие факты и строгие отчеты, на несколько часов превратились в концертную площадку: сотрудниц поздравили звезды телеканала RU.TV.

Охранять покой граждан и ловить преступников здесь умеют виртуозно. Но 6 марта в здании наравне с профессиональным праздновали и музыкальный перформанс. Для женщин в погонах и тех, кто обеспечивает работу сложнейшей структуры, выступил настоящий звездный десант.

На сцену поднялись Денис Клявер, чей статус неоднократного лауреата «Золотого Граммофона» говорит сам за себя, харизматичный Александр Шоуа, а также Влад Соколовский и Роман Архипов. Артисты решили не ограничиваться дежурными поздравлениями и исполнили хиты, которые заставили зрительный зал сменить суровые выражения лиц на улыбки. В программе нашлось место и зажигательным танцевальным трекам, и лирике — композициям о любви и верности, которые в такой аудитории прозвучали особенно пронзительно.

Но мероприятие стало не просто концертом, а акцией благодарности. Со сцены звучали слова восхищения женщинами, которые умудряются совмещать железную дисциплину службы с заботой о семье. Артисты подчеркнули, что честь выступать перед теми, кто стоит на страже закона, дорогого стоит.

Кульминацией вечера стала церемония, вышедшая за рамки музыки. Заместитель Председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Константин Корпусов лично поблагодарил организаторов праздника. Благодарственные письма были вручены членам Совета директоров «Русской Медиагруппы» Владимиру и Юрию Киселевым, а также креативному директору холдинга Марии Атаманчук.

Владимир Киселев, комментируя событие, отметил особый символизм встречи: по его словам, женская мудрость и внутренний свет, которые сотрудницы ведомства умудряются сохранять, несмотря на суровые будни, достойны самого большого уважения.

«Их служба требует твердости характера и выдержки, и особенно ценно, когда эти качества сочетаются с женской мудростью и внутренним светом. Мы искренне рады быть частью этого праздника и подарить сегодня музыку тем, кто своим трудом защищает справедливость и при этом сохраняет тепло и гармонию в мире вокруг», — подчеркнул Владимир Киселев.

Этот концерт стал частью большой системной работы телеканала RU.TV по поддержке силовых структур. Как показало 6 марта, даже в самом серьезном ведомстве есть место для живого звука и искренних эмоций.

Ранее сообщалось, что группа «Земляне» и Марк Тишман выступили в цехах оборонных заводов.