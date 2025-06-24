Телеведущая Бледанс рассказала последние новости о состоянии Олега Зубкова

Телезвезда Эвелина Бледанс выразила глубокую обеспокоенность здоровьем создателя крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова и будущим его уникального детища. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Бледанс назвала «Тайган» и его основателя явлением мирового масштаба.

По ее словам, это выдающийся энтузиаст, создавший аналогов которому в мире нет. Несмотря на страх во время поездки по территории со львами, уверенность Зубкова превращала визит в незабываемое погружение в мир диких кошек.

Ведущая также прокомментировала недавний инцидент с Зубковым, используя метафору из мира животных: «Зубков – человек-лев, а в любом прайде возможны схватки за лидерство».

По ее мнению, Бледанс поддерживает связь с сыном Зубкова, Ярославом, и передает тревожные, но обнадеживающие новости: состояние Олега Алексеевича тяжелое, однако врачи дают прогноз на выживание. Звезда заявила о твердом намерении снова посетить «Тайган», подчеркнув символичность момента.

Ранее Запашный назвал ошибку директора парка «Тайган», атакованного львом.