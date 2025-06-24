Запашный назвал ошибку директора парка «Тайган», атакованного львом

Художественный руководитель Большого Московского цирка и друг директор парка «Тайган» Олега Зубкова Аскольд Запашный предположил, что могло спровоцировать льва на нападение. Комментарий дрессировщика передает KP.RU.

По мнению Запашного-младшего, причиной нападения стала самонадеянность Зубкова. По его словам, директор часто заходил к львам без защиты, хотя Аскольд не раз предупреждал его об опасности. Как отметил артист цирка, воспитанные в неволе животные остаются дикими, а их реакция непредсказуема.

Зубков, пострадавший от нападения льва, уже идет на поправку. В пресс-службе парка подтвердили, что его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Хищник прокусил шею мужчины, повредив трахею, но врачи смогли остановить кровотечение.

Запашный добавил, что сейчас важно предотвратить осложнения у Зубкова.

Тем временем «Тайган» продолжает работу в штатном режиме, но с усиленными мерами контроля.

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