Телеведущая Виктория Боня, поддержавшая избрание Дональда Трампа президентом Штатов, выразила надежду, что Вашингтон и Москва наконец смогут наладить конструктивный диалог. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, Трамп является «бизнесменом до мозга костей», который любит созидать, а не разрушать. Хотя Вашингтону и выгодно вести войны, остается надеяться, что новый американский лидер не упустит выгоду от сотрудничества с Москвой.

Телеведущая также выразила надежду на «прозрение» жителей стран Запада.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность переговоров с Путиным.