Телеведущая Борисова призналась в наличии биполярного расстройства

Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, открыто рассказала о своем диагнозе — биполярном расстройстве. Как выяснилось, заболевание передалось ей от матери, которая уже много лет живет с этим недугом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Борисова подтвердила, что расстройство передалось Полине генетически. Для указанного расстройства характерны резкие перепады настроения, агрессия, депрессивные эпизоды. Они с матерью они принимают медикаменты, чтобы стабилизировать состояние, поскольку без препаратов ее поведение становится непредсказуемым. Однако Полина, несмотря на диагноз, демонстрирует удивительный оптимизм и упорство в борьбе за здоровье.

Таким образом, Борисова и ее дочь доказали: даже с серьезным диагнозом можно бороться и сохранять качество жизни. Главное — не стыдиться болезни, а принимать меры и искать поддержку.

Ранее сообщалось, что ее возмутили заявления о похудении звезд с помощью «Оземпика».