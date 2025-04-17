Телеведущая Борисова рассказала о неприятном опыте работы с коллегами по цеху

Довольно часто звездам приходится делить одно рабочее пространство или гримерку, а любые недомолвки нередко приводят к скандалам и даже дракам. Дана Борисова поведала о своем неприятном опыте работы с прочими артистами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, телеведущей неоднократно приходилось сталкиваться с певцом Стасом Пьехой во время творческой деятельности. В плане рабочих моментов тот вел себя вполне адекватно, тем не менее между ними был период общения в другом формате.

Телеведущая пояснила, что они вместе посещали одну анонимную группу для наркоманов. Борисова нередко позволяла различные вольности, из-за чего ее выгнали, а со стороны Пьехи поползли слухи о том, что она так и не избавилась от зависимости.

По ее мнению, Борисова до сих пор злится на певца за распространение ложной информации. К тому же Пьеха употреблял наркотики куда более опасные, чем она.

Ранее Калашникова высказалась о решении Даны Борисовой сделать 17-летней дочери ринопластику.