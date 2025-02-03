Калашникова высказалась о решении Даны Борисовой сделать 17-летней дочери ринопластику

Журналисты напоминают, что Борисова воспитывает дочь от предпринимателя Максима Аксенова. Подросток считает форму носа матери идеальной, поэтому готова лечь под нож хирурга уже весной этого года, даже до наступления совершеннолетия. Борисова отмечала, что с согласия родителей ринопластику подростку можно делать.

Такое решение прокомментировала и артистка Анна Калашникова: она предложила подождать совершеннолетия дочери или все же хотя бы проконсультироваться с врачом. Как пишут журналисты, артистка считает эту операцию одной из самых сложных хотя бы потому, что после нее период реабилитации длится довольно долго. Калашникова напомнила, что ее ребенок перенес такую операцию в восемь лет по медицинским показателям.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев прокомментировал выдвижение Юры Борисова на «Оскар».