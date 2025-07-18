Дана Борисова рассказала о преследованиях в Греции

Телеведущая Дана Борисова поделилась случаем из своего отдыха в Греции, где группа местных парней не просто узнала ее, но и заговорила на русском языке. Об этом она рассказала Общественной службе новостей.

Российские знаменитости все чаще сталкиваются с неожиданными встречами за границей. Не стала исключением и Дана Борисова, для которой столкновение с поклонниками стала неожиданностью. Она вспоминает, что к ней подходили в Грузии, Казахстане, но не дальше «СНГ-диапазона». Теперь она стала узнаваемой еще и в Греции.

«Я сначала подумала, что это очередные похотливые мужики, которые решили проявить свое внимание. Но, как оказалось, ребята знали русский язык. Это были мальчишки-греки, которые в свое время учились в России в медицинском вузе и знали меня. Я была в шоке, конечно», — сказала звезда.

При этом она отметила, что подобные встречи скорее приятны, чем раздражают.

Ранее сообщалось, что дочь телеведущей Борисовой призналась в наличии психологического расстройства.