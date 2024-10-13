Телеведущая Екатериана Андреева чуть не упала во время прямого эфира

Российская телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время прямого эфира на «Первом канале», но не растерялась и продолжила рассказывать новости.

Прямой эфир велся вечером, 12 октября. Видеофрагмент казуса появился в Telegram-канале «Больше». На видео Андреева рассказывает про закрытие Международного фестиваля архивных фильмов. В какой-то момент ведущая не смогла удержаться на стуле и слегка попятилась назад.

Но профессионализм Андреевой за долгие годы работы в прямом эфире дал о себе знать — ведущая удержалась руками за стол и продолжила как ни в чем не бывало рассказывать о мероприятии.

Московский международный фестиваль архивных фильмов в Москве продолжает традиции фестиваля «Белые Столбы». С 1997 года его проводит Госфильмофонд России, чтобы познакомить киноведов и любителей кино с коллекцией одного из крупнейших киноархивов в мире и РФ.

Программа фестиваля включает забытые и недооцененные фильмы, а также малоизвестное научное и зрелищное кино, включая ленты, которые считались утраченными. Большинство фильмов будет показано с пленки на языке оригинала с русскими субтитрами, а некоторые из них станут мировыми премьерами.

IV Московский международный фестиваль архивных фильмов завершится 13 октября 2024 года.

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