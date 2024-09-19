Телеведущая Оксана Федорова стала заслуженной артисткой РФ

Телеведущая Оксана Федорова удостоена звания заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

«За выдающиеся достижения в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присудить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Бородиной Оксане Геннадьевне — артистке и президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой», — говорится в тексте документа.

Федорова, известная по фамилии Бородина (в 2012 году она взяла фамилию мужа), родилась 17 декабря 1977 года в Пскове.

Она окончила милицейско-правовой лицей и Псковскую среднюю специальную школу милиции, а затем поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел.

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