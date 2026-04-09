Телеведущая Орзул раскритиковала исполнение пенальти спартаковцем Барко

Телеведущая Мария Орзул в прямом эфире раскритиковала полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко за неудачно исполненный пенальти в матче с «Зенитом».

8 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось нулевой ничьей. Наилучший момент забить был у Барко в конце первого тайма.

После просмотра видеоповтора арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за то, что зенитовец Луис Энрике задел рукой по лицу Барко. Пострадавший сам исполнял удар, но пробил на исполнение, по центру и несильно — Евгений Латышонок успел остановить мяч отставленной ногой.

«Пенальти Барко. Мне кажется, даже я б так не била, честно говоря. Что это было? Обычно так исполняет трехлетка во дворе», — сказала Орзул.

В марте стало известно, что Марию Орзул могут отстранить от эфиров за некорректные высказывания после матча ЦСКА — «Динамо», когда телеведущая пожелала голкиперу бело-голубых Курбану Расулову «беречь свою пятую точку». Пресс-служба телеканала сообщала, что провела воспитательную беседу с Орзул «о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала».