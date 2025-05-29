Отношения «на замену»: психолог раскрыла шансы Ивлеевой и Бегака на долгий брак после тайной свадьбы в Мурманске

Блогер Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с новым возлюбленным Филиппом Бегаком, который младшее ее на два года. Прошлое обоих супругов говорит о том, что Настя и Филипп не готовы трудиться над отношениями, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Адиля Бурова. Что известно о любовном прошлом новобрачных и каковы шансы на долгий и счастливый союз — в материале.

Три брака и развод перед свадьбой

Телеведущие организовали торжество в Мурманске. Молодожены выбрали для праздника наряды в дворянском стиле. Блогер не сообщала, что планирует с возлюбленным свадебную церемонию, о событии поклонники Ивлеевой узнали только после публикации фото и видео в ее телеграм-канале.

Для Бегака эта свадьба уже третья по счету. Первый брак он заключил с Виталиной Строкач, которая родила ему дочь, а второй брак — с Анастасией Абрютиной. Кроме того, Филипп развелся со второй супругой совсем незадолго до свадьбы с Ивлеевой. Настя была в браке один раз — с Алексеем Узенюком (Элджей), однако пара развелась спустя два года.

Также известно, что Анастасия и Филипп не пригласили мать Бегака на прошедший праздник. Она сообщила СМИ, что свадьба уже была, но возможно будет повторная, выразив надежду, что третий брак ее сына будет более продолжительный, чем первый.

Примечательно, что Ивлеева и Бегак расписались в Мурманске еще в декабре 2024 года. Но и при регистрации брака в ЗАГСе знаменитости решили не распространяться о событии, узаконив отношения тайно. Об этом не знали даже самые близкие родственники, а отец Насти Вячеслав вовсе не был знаком с ее новым возлюбленным.

Фото: [ t.me/ivleeva360 ]

Отношения «на замену»

Психолог Адиля Бурова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем может закончиться очередной брак Насти и Филиппа. По ее словам, прошлое обоих супругов показывает, что они не умеют строить отношения.

«После развода Ивлеева говорила, что они с Элджеем не сошлись характерами, что они оказались разными. На самом деле это про то, что люди не умеют разговаривать. Когда есть какие-то конфликтные ситуации и сложности в коммуникации друг с другом, они накладываются друг на друга, накапливаются, и происходит точка невозврата, когда уже и работать над отношениями не хочется, и прояснять их тоже», — отметила психолог.

Это можно назвать неспособностью и нежеланием трудиться над отношениями, продолжила Бурова.

«По большому счету, это влюбленность. Она всегда проходит, а дальше наступает труд или не наступает, если, например, люди встречаются, влюбляются, женятся и через время, когда исчезают розовые очки, они не трудятся над отношениями, это достаточно быстро приводит к расставанию», — пояснила эксперт.

В данном случае у пары — отношения «на замену», так как они очень быстро вышли из прошлых и сбежали в настоящие.

«Насколько долго они продлятся — большой вопрос. Мне кажется, шанс на то, что у них сложится благоприятная семья и союз, он есть. Но при условии, если оба друг другом дорожат и будут трудиться над этими отношениями. Но, конечно, эта история, что он развелся перед свадьбой, говорит о том, что человек не очень-то готов работать над отношениями. И оба они создают ощущение очень эмоциональных людей, которые действуют в отношениях на эмоциях, с головой», — заключила психолог.

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