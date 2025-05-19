Телеведущая Сябитова считает Бузову мамочкой для альфонсов

Певица Ольга Бузова известна своими многочисленными романами и интригами, которые по сей день многие обсуждают. Однако она до сих пор не вышла замуж. Телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему завидной холостячке не удается построить свою личную жизнь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Так, она выбирает более молодых мужчин, у которых ни гроша за душой. Таким образом, мужчина превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек, поэтому звезде вечно попадаются альфонсы или те, кто хочет за ее счет пробиться в шоу-бизнес.

Сябитова подчеркнула, что в случае, если Бузова не начнет выбирать кавалеров статусом выше, ее отношения будут терпеть крах. Более того, ряд своих бывших спутников она могла и сама отпугнуть своим статусом, поскольку далеко не все мужчины принимают тот факт, что их женщина популярна, а они на втором плане.

Ранее психолог Метальникова заявила, что фан-клуб Ольги Бузовой помогает ей оставаться на плаву.