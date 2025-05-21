Телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

Первую фотографию с малышом она опубликовала в своем блоге. Татьяна рассказала, что родители назвали сына Иваном.

«Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца… Всеобъемлющая любовь. Целая новая Вселенная. Спасибо родным и друзьям за поддержку, теплые слова и деликатность», — написала ведущая.

43-летняя Арно с 2011 года была замужем за музыкантом группы «Самое большое простое число» Кириллом Ивановым, однако развелась с ним. По какой причине — неизвестно.

В 2024 году появились слухи, что Арно состоит в отношениях с российским врачом анестезиологом-реаниматологом, главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко. Есть основания полагать, что именно он является отцом ребенка ведущей, так как об этом свидетельствует отчество сына — Иван Денисович.

Арно прославилась как ведущая программы «Розыгрыш» в паре с Валдисом Пельшем на «Первом канале». Помимо этого, она вела такие передачи, как «Афиша» и «Большой город».

Ранее сообщалось, что певица Мари Краймбрери и блогер Дава стали родителями.