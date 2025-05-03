Телеведущему Сэму Томпсону разбили лицо до крови

Сэм Томпсон, известный по участию в реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» и работающий на телевидении и радио, пострадал во время репетиции трюка с ударом. Соответствующее видео появилось в аккаунте Томпсона в социальных сетях.

Вместе со своим коллегой по шоу Питом Виксом Томпсон практиковал имитацию удара в лицо. Однако Викс неверно оценил силу удара и случайно попал кулаком по телефону, который держал Сэм. От удара телефон отлетел и поранил Томпсону лицо, вызвав кровотечение.

Фотографию окровавленного лица Томпсон также разместил в Сети. В комментарии к видео телеведущий с юмором подчеркнул, что при выполнении трюка кровь была пролита по-настоящему.

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