«Теперь я верю в зубных фей»: телеведущая Орзул выбила ракеткой три передних зуба, играя в падел

Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул выбила три передних зуба во время игры в падел (разновидность тенниса). Об этом происшествии она написала в своей соцсети.

«Итак. Вчера, играя в падел, я выбила себе передние зубы. Сама. Ракеткой. Впереди не самый простой путь к тому, чтобы все выглядело так, как раньше. Но это ладно, я уже практически смирилась с тем, что произошло, даже шутить пытаюсь над этим», — написала Орзул.

Телеведущая поблагодарила коллег и друзей за поддержку, а также врачей клиники, провозившихся с ней весь вечер. Она заявила, что теперь верит в зубных фей, и надеется, что будет выглядеть еще лучше, чем прежде.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил хейтерам, которые критиковали его за поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, сменившей гражданство.