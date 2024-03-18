Телеведущий Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России

Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике. Сегодня со своей супругой Натальей Кикнадзе пришел на прощание с народным артистом России Александром Ширвиндтом.

Ургант считает ушедшего из жизни артиста своим учителем.

«В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил», — сказал Ургант.

Журналисты спросили у телеведущего, когда тот планирует окончательно вернуться в Россию. В ответ Ургант на ходу сказал, что никуда и не уезжал. А вот вопрос о возможном возвращении в эфир остался без ответа.

После закрытия шоу на Первом канале Иван Ургант редко появляется на публике и предпочитает не говорить о своих творческих планах. В конце прошлого года сообщалось, что шоумен снимается в фильме режиссера-дебютанта Николая Солодовникова, а его партнершей по съемочной площадке станет Полина Агуреева.