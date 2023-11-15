Иван Ургант снимется в первом фильме начинающего режиссера вместе с Полиной Агуреевой

Наверняка многие помнят его как бессменного ведущего популярного шоу «Вечерний Ургант». После закрытия программы он скрылся из поля зрения, а в соцсетях лишь изредка проявлял активность.

Но бездействие оставшегося без любимого дела Ивана Урганта длилось недолго. Как пишет издание «Утро.ру», телеведущего ждет новый проект, где он предстанет в качестве актера. До этого он уже принимал участие в съемках российских кинокартин.

В этот раз Ургант снимется в первом фильме журналиста и начинающего режиссера Николая Солодникова. Как оказалось, коллегами телеведущего станут Леонид Бичевин, Надежда Маркина, а также Полина Гуреева. Пока что информации касательно проекта не так много, но создатели фильма надеются завершить работу к концу года.

Ранее мы уже писали о том, что Владимир Познер переплюнул по популярности Ивана Урганта.