Телеведущий Марк Консуэлос вышел с расстегнутой ширинкой на шоу

Популярный американский телеведущий Марк Консуэлос стал участником конфузного инцидента в прямом эфире, появившись перед камерами с расстегнутой ширинкой, о чем сообщило издание Daily Mail.

Во время программы «Эфир с Келли и Марком», которую Консуэлос ведет вместе со своей женой Келли Рипой, пара анонсировала предстоящих гостей.

В момент демонстрации видеоанонса голос Рипы за кадром поинтересовался, не заметил ли ее супруг какую-то деталь в своем облике.

Телеведущий признался, что, как оказалось, его ширинка все это время была расстегнута, когда они с Рипой вновь предстали перед зрителями. Ведущие восприняли случившееся с юмором.

В завершение программы они ознакомились с комментариями внимательных зрителей, обративших внимание на расстегнутую молнию на брюках ведущего.

Ранее сообщалось, что падение британского ведущего Мартина Льюиса в прямом эфире стало хитом.