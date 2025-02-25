Телеведущий Познер оценил введенные против него канадские санкции
Санкции Канады против телеведущего Познера вызвали у него недоумение
Фото: [https://t.me/pozneronline]
По словам телеведущего Владимира Познера, введенные против него санкции Оттавы вызывают только недоумение. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что сам абсолютно не знал о данном решении и что причина введения санкций ему неизвестна.
Напомним, что известный телеведущий попал в санкционный список Канады вместе с другими гражданами РФ, в том числе и юридическими лицами.
Ранее сообщалось, что Евросоюз начал обсуждать очередной пакет санкций против России.