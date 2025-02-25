Телеведущий Познер оценил введенные против него канадские санкции

По словам телеведущего Владимира Познера, введенные против него санкции Оттавы вызывают только недоумение. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что сам абсолютно не знал о данном решении и что причина введения санкций ему неизвестна.

Напомним, что известный телеведущий попал в санкционный список Канады вместе с другими гражданами РФ, в том числе и юридическими лицами.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал обсуждать очередной пакет санкций против России.