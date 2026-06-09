Телеврачу Мясникову запретили заниматься сексом и читать после операции

Известный российский врач, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников, который привык давать советы другим, сам оказался в роли пациента, пишет Super. Он перенес операцию по замене хрусталика.

По признанию самого Мясникова, сама процедура была не сложной, но вот соблюдение послеоперационных рекомендаций превратилось в тяжелое испытание. Врачи выдали ведущему длинный список запретов.

Оказалось, что после такой операции нельзя, по его словам, «сидеть на попе ровно», напрягаться, читать, смотреть телевизор, заниматься физкультурой и даже сексом.

«Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу!», — посетовал Александр.

Но Мясников, известный своим своенравным характером, не выдержал и признался, что все же выпил пару бокалов пива. Более того, он продолжает водить машину, хотя врачи ему категорически запретили это.

Кроме того, Мясников пожаловался на необходимость постоянно капать лекарство в глаз. Эту процедуру нужно повторять каждые два часа в течение двух недель. Такая рутина его, мягко говоря, утомляет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал анализ, который многие россияне сдают совершенно напрасно.