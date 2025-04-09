Тело Паши Техника доставили в Москву для захоронения
Самолет с телом Паши Техника приземлился ночью в Москве
Фото: [соцсети]
Ночью на 9 апреля в Москву прибыл самолет, доставивший тело Паши Техника. Сразу после приземления тело отправили в морг. Марк Яровный, представляющий интересы музыканта, проинформировал, что место и время похорон будут объявлены позднее.
Напомним, что причиной кончины рэпера стал септический шок, спровоцированный тяжелой формой бактериальной пневмонии. В последние дни состояние Техника резко ухудшилось, развилась полиорганная недостаточность, повлекшая за собой отказ жизненно важных органов, включая печень и почки.
Ранее стало известно, как наркотики могли вызвать смертельную пневмонию у Паши Техника.