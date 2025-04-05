Раскрыта причина смерти Паши Техника
Рэпер Паша Техник скончался от септического шока
Фото: [pxhere.com]
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер от септического шока. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Врачи ввели музыканта в искусственную кому и в максимальных дозах давали ему вазопрессоры и антибиотики.
Из-за отказа легких рэпера подключили к аппарату ЭКМО. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.
Отмечается, что в последние дни жизни у Павла Техника начали отказывать внутренние органы.
Ранее сообщалось о том, что рэпер Гуф обратился с прощальным посланием к умершему Паше Технику.