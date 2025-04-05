Раскрыта причина смерти Паши Техника

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер от септического шока. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Врачи ввели музыканта в искусственную кому и в максимальных дозах давали ему вазопрессоры и антибиотики.

Из-за отказа легких рэпера подключили к аппарату ЭКМО. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.

Отмечается, что в последние дни жизни у Павла Техника начали отказывать внутренние органы.

Ранее сообщалось о том, что рэпер Гуф обратился с прощальным посланием к умершему Паше Технику.