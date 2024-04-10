Тематические мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут в парках Подмосковья

В подмосковных парках в преддверии Дня космонавтики и в сам праздник состоятся тематические мероприятия, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке Зарайска пройдет конкурс рисунков на асфальте, в Талдоме — игра-викторина и творческая мастерская, в Котельниках — выставка о звездах и викторина о космосе, в Наро-Фоминске — соревнования и активные игры, посвященные теме космоса.

Организатором мероприятий выступает АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке Минкульта региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в конце апреля в регионе состоится «День добрых дел».