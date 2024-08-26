Спортсмен Медведев покинул пятерку самых дорогих теннисистов мира

Российский теннисист Даниил Медведев больше не входит в пятерку мировых лидеров по доходам. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил портал pravda.ru со ссылкой на список Forbes.

За минувший год спортсмен заработал чуть больше 20 млн долларов и попал на седьмое место рейтинга, раньше Даниил Медведев занимал четвертую строчку.

Тем не менее, Медведев остается единственным россиянином, вошедшим в десятку мирового списка. Отмечается, что на первом месте находится Карлос Алькарас с доходами более 42,3 млн долларов, второе место получил сербский теннисист Новак Джокович, который заработал 37,2 млн долларов за год.

Медведев имеет в своей коллекции титул чемпиона Большого шлема. Он вошел в историю российского спорта как один из трех теннисистов, одержавших победу на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Ранее сообщалось о том, что игра в сквош помогает потратить почти 1 тыс. калорий за час.