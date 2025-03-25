Теннисист Медведев покинет топ-10 рейтинга впервые с 2023 года

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 мирового рейтинга ATP после победы австралийца Алекса де Минора над португальцем Жоао Фонсекой в третьем круге турнира в Майами.

Второй круг турнира в США принес тяжелое поражение для Медведева, который уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счетом 2:6, 3:6.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет внушительные $9,1 млн. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлом году смог одержать победу над болгарином Григором Димитровым в финале.

Медведев ранее занимал первую строчку в мировом рейтинге в одиночном разряде. Он является обладателем одного титула турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США 2021 года.

Теннисист достиг финала на пяти турнирах Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США в 2019 и 2023 годах, Открытый чемпионат Австралии в 2021, 2022 и 2024 годах). В его активе также победа на Итоговом турнире ATP в 2020 году и в финале в 2021 году.

Кроме того, Медведев является двукратным победителем Кубка Лэйвера в составе сборной Европы (2021, 2024).

Ранее сообщалось, что на старте турнира в Майами проиграли все полуфиналисты предыдущего «Мастерса».