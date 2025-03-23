Уникальное событие произошло на турнире «Мастерс» в Майами

Редчайшее событие произошло на турнире серии «Мастерс» в Майами. Все полуфиналисты предыдущего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе выбыли после своего первого матча.

Подобное стало всего лишь вторым случаем в истории с 1990 года, когда был введен существующий формат соревнований в АТР Tour. Ранее аналогичная ситуация сложилась на турнире в Цинциннати в 2022 году, когда в своих первых матчах дружно проиграли полуфиналисты турнира в Монреале.

В Майами всего одним матчем на турнире ограничились испанец Карлос Алькарас (на фото), россиянин Даниил Медведев, датчанин Хольгер Руге и триумфатор Индиан-Уэллса британец Джек Дрейпер.

Медведев уступил испанцу Хауме Мунару, третья ракетка мира Алькарас проиграл бельгийцу Гоффену. Руне не устоял перед американцем Райлли Опелкой, а Дрейпера выбил чех Якуб Меншик.

Ранее россиянка Мирра Андреева мощно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами, разгромив соотечественницу Веронику Кудерметову за 40 минут.