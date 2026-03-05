Теннисист Рублев рассказал, как пережил задержку в Дубае

Даниил Медведев и Андрей Рублев принимали участие в турнире АТР 500 в Дубае. Медведев стал его победителем, Рублев дошел до полуфинала. Теннисисты не успели покинуть ОАЭ до начала боевых действий в регионе. 28 февраля США и Израиль начали агрессию против Ирана, Иран ответил ракетными ударами по военным базам США, расположенных в разных ближневосточных странах. Из-за этого было перекрыто небо над регионом.

При этом Даниил Медведев заявлял, что слухи о напряженной ситуации в Дубае раздуты социальными сетями.

«Да, у меня тоже спокойно. Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил. Поэтому как-то, да, тоже спокойно к этому отнесся. В целом, достаточно нормально себя чувствовал, потому что в любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому чего переживать?», — сказал Рублев.

Он пояснил, что волновался только по поводу того, как будет добираться до США, где стартовал турнир АТР 1000 в Индиан-Уэллсе. В итоге Рублев на автомобиле доехал до Омана, а оттуда уже смог вылететь.

Ранее стало известно, что в ОАЭ застряла семья главного тренера «Рубина» Франка Артиги.