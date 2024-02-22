Теннисистка Потапова рассказала, что в Дубае началась эпидемия неизвестного вируса

Российская теннисистка Анастасия Потапова в личном блоге рассказала про эпидемиологическую обстановку на WTA в Дубае. Она считает, что в Эмиратах ходит непонятный вирус.

По словам российской спортсменки, некоторые ее коллеги выходили на корт турнира категории WTA 1000 в Дубае, хотя, как и она, подхватили неизвестный вирус. Повальное число теннисисток просто слегли с болезнью, а Потапова вышла на корт с симптомами заболевания.

Потапова отметила, что не пожалела о решении, но теперь ей нужно время, чтобы восстановиться. Вскоре ее ждет соревнование в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что Потапова проиграла на турнире китаянке Чжэнь Циньвэнь. На тех же соревнованиях спортсменка Елена Рыбакина, представительница Казахстана, не вышла на четвертьфинальный матч против итальянки Жасмин Паолини. Ее одолел вирус ЖКТ.

Ранее сообщалось, что россияне переболели лихорадкой Денге на Шри-Ланке и рассказали об ужасных симптомах.