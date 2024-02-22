Переболевшие лихорадкой Денге на Шри-Ланке россияне раскрыли симптомы

На Шри-Ланке активизировались комары-переносчики вируса, который провоцирует лихорадку Денге. На острове россияне переболели этим недугом, но одна женщина не перенесла болезнь, и погибла. KP.RU выяснила, какие симптомы наблюдались у людей при лихорадке Денге.

Женщина из России погибла на Шри-Ланке от лихорадки Денге, хотя работала на острове уже много лет и, скорее всего, должна быть подготовлена к подобным заболеваниям. Другие туристы и проживающие на острове смогли побороть болезнь, но симптомы до сих пор вспоминают с ужасом.

Так, одна из переболевших россиянок отметила, что при лихорадке Денге сохраняется высокая температура, либо ее скачки. По ее словам, болезнь напоминает грипп, только более тяжелый. Он провоцирует постоянные головные боли, ломоту, слабость. Кроме того, за неделю туристка потеряла шесть килограммов на фоне болезни.

«На третий день по телу высыпали красные пятнышки, чесались. Всего в больнице я провела неделю. Врачи давали жаропонижающее, таблетки из местных растений и ставили капельницы», — рассказывает еще одна россиянка.

Посол РФ на Шри-Ланке Герман Федоров рассказал, что туристам перед посещением экзотических мест следует всегда оформлять страховку. Желательно также не гулять по вечерам в пик активности комаров, использовать фумигаторы и мази от насекомых.

Ранее сообщалось, что путешественники из России не обращались в Турпомощь из-за эпидемии Денге на Шри-Ланке.