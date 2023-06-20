Теннисистки из Дмитрова победили на международном турнире в Минске

Виктория Львова из Дмитрова и Людмила Бубнова выиграли «Кубок Минска 2023» по теннису на колясках. Подмосковные спортсменки сделали отличную заявку на победу в соревновании Летних Игр паралимпийцев, которые скоро пройдут в Нижнем Новгороде.

Дуэт Львова/Бубнова давно входит в число ведущих не только в России, но и мире. Тренируются теннисистки уже много лет у тренера Ольги Муриной в СШОР «Динамо-Дмитров». Большую поддержку им оказывает и подмосковный ЦСП по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Наставница отмечает упорство учениц, умение играть разнообразно и менять тактику по ходу матча. В свою очередь, спортсменки отмечают огромную роль Ольги Муриной в их становлении и успехах.

«Ольга Витальевна сделала меня тем, кем я являюсь», — улыбается чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Виктория Львова.

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