Теннисного судью дисквалифицировали за 12 эпизодов коррупции

ITIA: теннисный арбитр Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет

Культура и спорт

Фото: [freepik.com]

Теннисный судья на вышке Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет за нарушение программы по борьбе с коррупцией в теннисе, сообщает Reuters со ссылкой на Международное агентство по честности тенниса (ITIA).

По данным ITIA, доминиканский арбитр допустил 12 коррупционных нарушений в трех матчах. Предположительно, он подтасовывал результаты в протоколах.

Помимо дисквалификации Кастро наказан штрафом в $6 тыс.

Ранее сообщалось, что шотландский футбольный клуб «Клайд» разместил в своих соцсетях фото порнозвезды.