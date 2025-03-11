Теннисного судью дисквалифицировали за 12 эпизодов коррупции
ITIA: теннисный арбитр Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет
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Теннисный судья на вышке Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет за нарушение программы по борьбе с коррупцией в теннисе, сообщает Reuters со ссылкой на Международное агентство по честности тенниса (ITIA).
По данным ITIA, доминиканский арбитр допустил 12 коррупционных нарушений в трех матчах. Предположительно, он подтасовывал результаты в протоколах.
Помимо дисквалификации Кастро наказан штрафом в $6 тыс.
Ранее сообщалось, что шотландский футбольный клуб «Клайд» разместил в своих соцсетях фото порнозвезды.