Теона Дольникова покорила жюри французского «Голоса», попав в команду Патрисии Каас

Теона Дольникова, российская певица в возрасте 40 лет, успешно прошла этап «слепых прослушиваний» в французской версии популярного в России музыкального шоу «Голос». Она произвела впечатление на строгое жюри своим исполнением песни Beyonce «Halo» и стала участницей команды Патрисии Каас.

Стоит подчеркнуть, что легенда Франции буквально склоняла Дольникову к выбору в свою пользу.

«Это мечта, друзья мои», — похвасталась своим достижением Дольникова в соцсетях.

Артистка обещала позже объяснить, что побудило ее принять участие в конкурсе за рубежом.

Теона Дольникова стала известной благодаря своим ролям в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам» и «Граф Орлов». Она является обладательницей престижной театральной премии «Золотая маска» и Гран-при «Славянского базара». В 2017 году у нее родился сын Лука от российского актера Максима Щеголева.

Ранее также сообщалось, что под угрозой оказалось очередное имущество певицы Ларисы Долиной.