Очередная недвижимость Ларисы Долиной оказалась под угрозой

Российская артистка Лариса Долина может лишиться дорогостоящей квартиры в Латвии, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Исполнительница приобретала элитную квартиру в «Янтарной резиденции» в районе Дзинтари еще в 2011 году. У роскошного дома удобное расположение на побережье Рижского залива. По данным канала, стоимость этой недвижимости в Латвии может достигать 90 млн рублей.

Отмечается, что угроза лишения квартиры возникла из-за европейских санкций. Лариса Долина попала в 15-й санкционный список ЕС. Согласно правилам союза, зарубежные активы могут изымать.

Сама Лариса Долина новости о прибалтийской недвижимости не комментировала. Известно, что в 2024 году под угрозой оказалась ее московская квартира. С ней умело поработали мошенники, в связи с чем продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что 16 свидетелей допросили по делу о квартире Ларисы Долиной.