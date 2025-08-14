Терапевт Чернышева раскрыла, чем опасен для актера Щербакова перелом шейки бедра

Известный актер Борис Щербаков столкнулся с серьезной травмой - переломом шейки бедра после падения дома. Сейчас артист проходит восстановление после операции в НИИ Склифосовского, но прогнозы врачей осторожны. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, в пожилом возрасте кости срастаются значительно медленнее. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что минимальный срок реабилитации составит 8-12 месяцев, причем первые полгода актеру придется передвигаться с костылями. Особую опасность представляет риск повторного перелома, который может навсегда лишить Щербакова возможности ходить. Первые пять месяцев потребуют строгого постельного режима, затем начнется этап постепенной нагрузки на поврежденную ногу. Полное восстановление без вспомогательных средств возможно не ранее чем через год.

По мнению медика, в 73 года подобные травмы становятся серьезным испытанием. Теперь многое зависит от самого актера - его терпения и дисциплины в ходе длительной реабилитации.

Ранее сообщалось, что актер Борис Щербаков попал в реанимацию после сбоя сердца.