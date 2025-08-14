Актер Борис Щербаков попал в реанимацию после сбоя сердца

После того как известному артисту Борису Щербакову сделали операцию, он попал в реанимацию из-за сбоя в сердце. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Щербакову внезапно стало плохо. У него резко упал пульс, он сократился до критично низкого показателя. Врачи диагностировали нарушения в работе сердца. После этого актер потерял сознание. Сейчас 75-летний артист находится в реанимации. Его состояние хоть и тяжелое, но стабильное.

«Медики уговаривают актера на имплантацию электрокардиостимулятора, но Борис Васильевич пока не соглашается», — указал микроблог.

Полгода назад Щербаков уже попадал в реанимацию. Тогда он пережил операцию на челюсти. Актеру провели репозицию с левой стороны лица и закрепили кости спицей. Переломы он получил из-за неудачного падения.