«Тьфу на вас всех»: Губерниев вступился за Касаткину, выматерив хейтеров

Дмитрий Губерниев, известный как «комментатор всея Руси», выразил поддержку теннисистке Дарье Касаткиной, которая накануне сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.

Ранее Касаткина объявила о своем переезде за океан и призналась, что решении переехать в Австралию далось ей не легко. Теннисистка поблагодарила семью, тренеров и всех, кто до сих пор поддерживал ее в «теннисном путешествии».

Комментируя поднявшийся «вой хейтеров» Касаткиной в Сети, Губерниев, употребляя пару крепких ненормативных выражений, обратился к пользователям, обозвавшим спортсменку предательницей.

«Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями „предатель — не предатель“ — это низко. Человек ищет, где лучше, а рыба — где глубже», — написал Губерниев в своем аккаунте в соцсетях.

Однако публика не приняла точку зрения комментатора. Ему сразу же напомнили, как Губерниев выражал восхищение «разноцветной» Олимпиадой во Франции и поддерживал Елену Исинбаеву, которая высказывалась против специальной военной операции.

Ответ спортивного комментатора на критику был довольно эмоциональным.

«Ой, написал про Касаткину — и снова бестолочи начали учить меня Родину любить! Как в прошлом году на Играх в Париже! И смех, и грех! Тьфу на вас! Идите в жопу, господа… За мной большая страна и добрые люди!» — рассвирепел комментатор.

Ранее комментатор Губерниев поддержал инициативу о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ.