Тхэквондист из подмосковной Рузы выиграл первенство ЦФО

За награды боролись более 80 человек из восьми регионов. Подмосковный боец стал сильнейшим в весовой категории до 54 кг. Воспитанник спортшколы «Руза» занимается тхэквондо 12 лет, и тренеры возлагают на него большие надежды. В настоящий момент Данила Гончаров ведет подготовку к первенству России, по итогам которого будет сформирован состав национальной сборной.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья надзорные органы контролируют стройку дома.