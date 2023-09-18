Тхэквондист из подмосковной Рузы выиграл первенство ЦФО

Культура и спорт

Фото: [Личный архив Даяны Алиевой]

Рузский тхэквондист Данила Гончаров одержал победу на первенстве Центрального Федерального округа, который состоялся в Рязани.

За награды боролись более 80 человек из восьми регионов.  Подмосковный боец стал сильнейшим в весовой категории до 54 кг.  Воспитанник спортшколы «Руза» занимается тхэквондо 12 лет, и тренеры возлагают на него большие надежды. В настоящий момент Данила Гончаров ведет подготовку к первенству России, по итогам которого будет сформирован состав национальной сборной.  

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья надзорные органы контролируют стройку дома.

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