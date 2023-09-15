В Ленинском округе Подмосковья надзорные органы контролируют стройку дома

Главгосстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство дома № 13 в селе Молоково (городской округ Ленинский).

Возводить объект начали в ноябре 2020 года. В насятощее время строительство идет по графику. Закончены работы по устройству несущего каркаса надземной части, ведется кладка наружных и внутренних стен, монтаж внутренних и наружных инженерных систем и сетей.

9-этажный дом площадью 62 тысячи квадратных метров рассчитан на 931 квартиру. На первых этажах предусмотрены административные помещения. Во дворе обустроят детские игровые площадки и спортивную зону.

Сдача объекта запланирована в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что на подмосковной ткацкой фабрике расширяют производство ковров по новой технологии.