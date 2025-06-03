Тикнизян нашел себе клуб в Европе

По его данным, «Црвена Звезда» заплатит железнодорожникам €2,2 млн, а также должна будет выплатить 10% в случае перепродажи игрока. Сам же Тикнизян подпишет четырехлетний контракт и будет зарабатывать €700 тыс. в год.

В настоящее время Тикнизян находится на сборах с национальной командой Армении, которой предстоят матчи с командами Косово и Черногории. После них футболист отправится в Белград для прохождения медосмотра.

26-летний футболист провел за «Локомотив» четыре сезона после перехода из ЦСКА, у него остается еще год по контракту с железнодорожниками.

В минувшем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах «Локомотива», забил два мяча и отдал четыре передачи. В последних играх футболист перестал попадать в стартовый состав и перед заключительным туром резко высказал свое неудовольствие текущим положением.